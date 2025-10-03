3日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝147円35銭前後と、前日午後5時時点に比べ27銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円76銭前後と6銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース