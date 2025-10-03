2日（木）、東京都内で2025-26 大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）オープニングカンファレンスが開催。ヴォレアス北海道の荒尾怜音とジェイテクトSTINGS愛知のトリー・デファルコが出席した。 第1節はヴォレアスのホームであるリクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館で行われる。荒尾は「現地でたくさんの皆さんと戦えることを楽しみにしています」と呼びかけた。 一方、ア