「ア・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ヤンキース−レッドソックス」（２日、ニューヨーク）レッドソックス・吉田正尚外野手が「４番・指名打者」で今シリーズ初スタメン。二回の第１打席で左前打を放った。吉田は０−０の二回先頭で打席へ。２ストライクを追い込まれたがしっかりとボールを見きわめ、カウント２−２からの真ん中に入った１５５キロのカットボールをしぶとく右前へ運んだ。これが両軍通じてこの日初安打