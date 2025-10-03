送検のため岐阜北署を出る神原美希容疑者＝3日午前9時40分岐阜県揖斐川町の山中に同県可児市の女性＝当時（33）＝の遺体を遺棄したとして立花浩二容疑者（55）と内縁関係の神原美希容疑者（35）が再逮捕された事件で、女性は自宅付近で両容疑者とみられる人物と合流後、行方不明になっていたことが3日、捜査関係者への取材で分かった。岐阜中署捜査本部は、両容疑者が女性の死亡の経緯も知っているとみて調べている。捜査本部