タレントのぺえが、テレビ番組収録中に思わぬ形で自身の本名をポロリと明かす一幕があった。【映像】「俳優みたい」ぺえの本名10月3日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストにBALLISTIK BOYZの砂田将宏が登場した。砂田が稲田に「たまには受け止めてください♡」というメッセージを伝えよ