○カブス3−1パドレス●＜現地時間10月2日リグリー・フィールド＞サンディエゴ・パドレスがワイルドカード1番手シカゴ・カブスとのワイルドカードシリーズ第3戦に惜敗。先発登板したダルビッシュ有投手（39）は2回投げ切れず2失点を喫し、敗戦投手となった。地区シリーズ進出の懸かる大一番を任されたダルビッシュ。初回は先頭打者ブッシュに安打を許すも、2番ホーナーを併殺崩れの遊ゴロ、3番ハップを空振り三振。