プロ野球ブルペン史ブルペン一筋18年、宮西尚生が語る「リリーフのセンス」（後編）自分で納得いく球を投げても痛打され、すべてを台無しにするような失敗をしても、次の登板に向かえる精神力──。日本ハムの宮西尚生は、それを「リリーフのセンス」と称する。プロ入り以来、試合中はずっとブルペンで待機してきた男ならではの表現──。その「センス」について宮西に聞く。ここまで歴代最多の424ホールドを記録している日本ハ