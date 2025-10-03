今回ご紹介するのはダイソーのメガネケース。従来の重くてかさばるというイメージを覆す、便利な折りたたみタイプを見つけたのでご紹介します。しかもお値段は220円（税込）と、お手頃価格！シンプルで高見えなデザインで、シーン問わずに使えるアイテムですよ。メガネ、サングラスユーザーさん必見の優秀商品です♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみメガネケース価格：￥220（税込）サイズ（約）：16×7×1.5cm