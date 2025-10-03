ウィル（3241、東証スタンダード市場）。関西地盤の不動産会社。中京・首都圏にも進出。分譲は戸建中心。売買仲介、リフォーム強化。【こちらも】1万円から不動産投資:クラウドファンディングを展開、クリアルは強気姿勢継続会社四季報は業績欄の見出しを【増額】とし、今2025年12月期を（会社予想比で）独自増額している。好収益の階段を着実に上っている。19年12月期から前24年12月期の推移は「3.4%増収、29.7%営業増益」-