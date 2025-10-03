☆ソフトバンク―オリックス（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、オリックス＝佐藤パ・リーグで２連覇を達成したソフトバンク。１９３８年秋からプロ野球で歴史を刻んできているが、現在通算本塁打数が９４９７。９５００本まであと３と迫っている。これまで２チームが９５００本塁打に到達。過去に到達した２チームは以下の通り。巨人１１１５１本西武９７２８本巨人は２０１３年、西武は２