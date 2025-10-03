◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第３戦カブス３―１パドレス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスが２日（日本時間３日）、ワイルドカードシリーズ第３戦でパドレスを破り、通算２勝１敗で４日（同５日）から始まるナ中地区王者・ブルワーズとの地区シリーズへの進出を決めた。試合後のクラブハウスで行われたシャンパンファイトでは今永昇太投手が大いに会場を盛り上げた。「３！２！１！Ｇｏ！Ｃ