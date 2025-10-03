ご飯を食べに行ったり、カフェで一休みする時、場所によっては荷物を置くスペースがなくて困ってしまうケースがありますよね。机の上にバッグを置くのは気が引けるし、泣く泣く床に置くこともありますよね…そんな時に使ってみてほしい救世主アイテムがダイソーにありますよ！早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：バッグフック（猫）価格：￥110（税込）耐荷重（約）：2kg販売ショップ：ダイソーバッグ