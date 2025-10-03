ダイソーでまたしても凄いポーチを発見しました！なんと、平成を謳歌した大人世代にはたまらない、あのゲーム機を思わせるようなデザイン♡収納力もそこそこあり、コスメや文具、ガジェット類の持ち運びに便利です。クリア窓がポケットになっていて、好きな写真などを入れてアレンジを楽しめるなど、遊び心も満載です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：Y2Kゲーム機ポーチ価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソー