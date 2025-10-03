「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」 忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。 占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。 2025年度下半期（10月～3月）の星回り 2025年春から続いていた「新しい時代の幕開け」がいったん落ち着くのが2025年秋。 「時代が変わったというけれど、