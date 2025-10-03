女優の小芝風花（28）が3日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。笑顔の絵文字を添えて自身の姿を投稿した小芝。普段と違った大人な雰囲気にファンの注目が集まっている。ホテルのような1室で花を片手に妖艶な雰囲気を醸し出す。背中を大胆に見せた黒のトップスでファンをくぎ付けにした。この投稿にフォロワーは「大人っぽい色気さも可愛い」「心臓がもたない」「ドキドキです」「色気と美しさが限界突破」