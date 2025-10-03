2018年に終了したフジテレビ系バラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ!』の人気シリーズ「岡村隆史にオファーが来ました」の最新作が、同局の動画配信サービス・FODの番組『めちゃ×2メチャってるッ!』で10日0時から独占配信される。『めちゃ×2メチャってるッ!』この番組は、吉本興業が『めちゃイケ』総監督の片岡飛鳥氏とともに制作。シリーズ最長となる484日、足掛け3年に及ぶドキュメンタリーとなる。出演は、ナインティナイン、