全日本コーヒー協会は10月1日の「国際コーヒーの日」から、「COFFEE DAY オンラインフェス2025」を開催している。10月を「コーヒー月間」とし、1日から31日にかけてコーヒーの最新事情や魅力・楽しさを伝える8本の動画を特設サイトで順次公開する。全日本コーヒー協会の動画に出演する柴田会長10月1日には1本目の動画を公開した。全日本コーヒー協会の柴田裕会長（キーコーヒー社長）が協会の取り組みや、国際コーヒーの日の起源、