きょう（3日）の東京株式市場で日経平均株価は一時800円以上値上がりしました。アメリカの中央銀行にあたるFRBが追加利下げに踏み切るのではとの根強い観測から、昨夜のニューヨーク市場で主要な3つの指数がそろって最高値を更新。これが東京市場にも波及し、主力の半導体関連など幅広い銘柄に買い注文が広がっています。