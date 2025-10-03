欧州リーグ（ＥＬ）１次リーグ第２節（２日＝日本時間３日）、日本代表ＦＷ上田綺世と同ＤＦ渡辺剛の所属するフェイエノールト（オランダ）はホームでアストンビラ（イングランド）に０―２で敗戦した。今季開幕からリーグ７試合で６得点と好調な上田は前半２６分、右からのクロスにボレーシュートを放つもＧＫ正面。２７分にはヘディングで合わせるも、シュートは枠外。続く３２分には再びヘディングシュートを放ち、ボールが