タレントの福留光帆（21歳）が、10月2日に放送されたバラエティ番組「おぎやはぎのハピキャン」（メ〜テレ）に出演。おぎやはぎから「ダサいね、写真の撮り方が」「元アイドルとは思えないね」とイジられた。三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの山下健二郎と、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、福留光帆が番組のゲストとしてキャンプを楽しむことに。福留を映像で紹介する時に使われた写真について、映像を見ていたおぎ