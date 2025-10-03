韓国の俳優ソン・ガンが、除隊後初の日本公演『2025 SONG KANG FANMEETING ＜ROUND 2＞ IN JAPAN』を横浜・大阪で11月に開催することが決定した。【写真あり】軍服＆短髪姿のソン・ガン兵役中のオフショット公開ソン・ガンが、兵役を終えて2年ぶりに日本のファンのもとへ戻ってくる。11月22日・23日の神奈川・横浜BUNTAI、26日・27日の大阪NHKホールにて計4公演を開催。ソン・ガンはこれまで『わかっていても』『気象庁の