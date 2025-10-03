自民党総裁選（4日投開票）に立候補している小泉進次郎農相（44）が、2日配信のABEMA報道番組「Abema Prime」に、フィリピンの公務から帰国後に直行で出演した。総裁選に立候補している小林鷹之・元経済安保担当相（50）、茂木敏充前幹事長（69）、林芳正官房長官（64）、高市早苗・前経済安保担当相（64）と、5人で期間中最後となる討論会。進行の平石直之アナウンサーが「「今日はなんといっても、自民党総裁選、最後の討論会と