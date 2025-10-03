タレント中川翔子（40）が3日までに自身のインスタグラムを更新。出産後の痛みについてつづった。中川は9月30日、第1子、第2子となる双子の男児を出産したことを報告。「痛すぎる！！！お腹切った場所が痛くて痛くて手術当日よりどんどんどんどん痛い」と書き出し、パジャマ姿で苦悶（くもん）の表情を浮かべる写真などをアップ。「笑うとマジで無理なのに桂子さんに笑わされて痛すぎて号泣してしまったほんと勘弁してくだ