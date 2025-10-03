３日午前の東京株式市場は、買い注文が優勢となっている。日経平均株価（２２５種）は一時８００円超上昇し、東証プライム銘柄の７割超が値上がりしている。午前の終値は前日終値比６４７円８１銭高の４万５５８４円５４銭だった。前日の米株式市場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げへの期待からハイテク株を中心に値上がりし、主要株価指数がそろって上昇した。この流れを引き継いだ東京市場でも、人工知能（ＡＩ）