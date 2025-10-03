将棋界最高峰の戦い竜王戦七番勝負が3日、始まりました。竜王の藤井聡太七冠は今回の竜王戦で5連覇と、永世竜王の資格獲得を目指します。竜王戦七番勝負が3日に始まり第1局は東京・渋谷区で行われています。藤井聡太七冠は挑戦者の佐々木勇気八段を相手に竜王戦の5連覇を目指していて、5連覇を果たすと史上3人目の「永世竜王」の資格獲得となります。対局を前に藤井七冠は「より充実した七番勝負にできるよう一手一手を深く考えて