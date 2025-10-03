日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が３日、放送され、同局の徳島えりかアナウンサーが夏休み中の総合司会を務める水卜麻美アナの代役を務めた。番組最後には「緊張しましたけど楽しかったです」と徳島アナ。「ただ水卜さんからは『自然の中でリフレッシュしている』という連絡が来ていますので、来週からはパワーアップして戻ってくると思います」と笑顔で伝えた。これには金曜パーソナリティ