◆米大リーグワイルドカードシリーズ第３戦ヤンキース―レッドソックス（２日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）レッドソックスの吉田正尚外野手が２日（日本時間３日）、敵地のヤンキース戦に「４番・ＤＨ」でスタメン出場し、２回先頭で今シリーズ全戦安打となる左前安打を放った。ヤンキース先発の新人右腕シュリトラーとの対戦。カウント２―２から甘く入ったカットボールを逃さずたたき、逆方向へ