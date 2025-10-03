テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３日、韓国で子供の身長を伸ばすビジネスが拡大していることを報じた。番組ではソウル市内を取材。子供に成長ホルモンの注射を打たせることが流行しているほか、年間３００万円以上をかけて身長を伸ばすためのジムに通わせる親もいることを伝えた。一方で医師を取材し成長ホルモン注射による副作用のリスクがあることを報じた。ソウルから岩本京子支局長