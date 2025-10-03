３日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比１０５円高の４万５０４２円と続伸して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは７８ドル高と値を上げ最高値を更新した。米追加利下げへの期待が強くハイテク株などが上昇。ナスダック指数やＳ＆Ｐ５００種株価指数も値を上げ主要３指数がそろって最高値を更新した。米株高を好感して、東京株式市場も値を上げて始まった。また、為替は１ドル＝１４７円１０銭前後と前日夕方に