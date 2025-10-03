芥川賞作家・金原ひとみが第35回柴田錬三郎賞を受賞した同名小説を、松居大悟監督、杉咲花主演で映画化した『ミーツ・ザ・ワールド』が10月24日より全国公開される。歌舞伎町を舞台に、自分を好きになれない27歳の女性の新たな出会いを描いた作品だ。公開に先立ち、アザービジュアルとキャラクター映像が解禁された。【動画】記事内で紹介している3人のキャラクター映像擬人化焼肉漫画「ミート・イズ・マイン」をこよなく愛す