ソフトバンクグループが続伸、前日は１０００円を超える上昇で大きく切り返す展開をみせたが、きょうも目先筋の利益確定売りをこなし頑強。９月２６日につけた上場来高値１万９７７０円を視界に入れている。前日の米国株市場ではＮＹダウに追随する形でハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も最高値を更新した。エヌビディア＜NVDA＞などＡＩ半導体関連株が引き続き強さを発揮し、フィラデルフィア半導体株指数（Ｓ