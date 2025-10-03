きょう東証グロース市場に新規上場したオーバーラップホールディングスは、公開価格と同じ１６５０円ウリ気配でスタートした後、気配値を切り下げていたが、午前９時９分に公開価格を１１７円（７．１％）下回る１５３３円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS