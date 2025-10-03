1日夜、大仙市の道路で車とクマが衝突しました。車を運転していた男性にけがはありませんでした。大仙警察署の調べによりますと1日午後10時50分ごろ、大仙市土川字小杉山芹沢の道路を走っていた普通乗用車が、右側から飛び出してきたクマ2頭のうち1頭と衝突しました。運転していた大仙市の30代の男性にけがはありませんでした。飛び出してきたクマは、それぞれ体長が約1.2メートルと約50センチでした。どちらのクマが衝突し