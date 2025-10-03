国際サッカー連盟(FIFA)は2日、北中米ワールドカップの公式試合球を発表した。アディダスの「TRIONDA(トリオンダ)」が使用される。ボール名のトリオンダは共催国数の3を示す「TRI(トリ)」とスペイン語で波を意味する「ONDA(オンダ)」を意味。「開催国を中心に世界に広がる喜びと高揚感の『波』を表現」しているという。アメリカ、メキシコ、カナダの3か国開催に合わせて、各国を彷彿とさせる青・緑・赤を採用。さらに青部分