パドレスに勝利し地区シリーズ進出を決め、今永（右）とポーズをとるカブス・鈴木＝シカゴ（共同）【シカゴ共同】米大リーグのプレーオフは2日、各地で3回戦制のワイルドカードシリーズ第3戦が行われ、ナ・リーグでカブスの鈴木はシカゴでのパドレス戦に「5番・右翼」で出場し、二塁打を放つなど4打数1安打。チームは3―1で勝ち、2勝1敗で地区シリーズ進出を決めた。4日から中地区優勝のブルワーズと5回戦制で戦う。パドレスのダ