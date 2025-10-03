「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、カブス３−１パドレス」（２日、シカゴ）パドレスが敗れ、１勝２敗で敗退。昨季に続く地区シリーズ進出はならなかった。先発したダルビッシュ有投手が二回につかまった。タッカーの右前打、鈴木の左翼線二塁打でピンチを招くと、ケリーには四球を与え無死満塁に。ここでクローアムストロングにシリーズ初安打となる中前タイムリーを浴び１点を先制された。ここでベンチからシルト監督