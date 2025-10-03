米アリゾナ州で墜落したアマゾンの配送用ドローンの残骸/KTVK/KPHOワシントン（ＣＮＮ）米アリゾナ州で、ネット通販大手アマゾンの配送ドローン２機がクレーン車に衝突して墜落、炎上した。アマゾンはドローンを使った配送を一時的に中止していたが、３日から運用を再開すると発表した。米連邦航空局（ＦＡＡ）によると、現地時間の１日午前１０時ごろ、同州フェニックス近郊のタラソンで、アマゾンの配送ドローン「ＭＫ３０」２機