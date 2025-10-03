カブスが２日（日本時間３日）、本拠地シカゴでパドレスとのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）第３戦に３―１で勝利。２勝１敗でＷＣＳを突破し、ブルワーズとの地区シリーズ進出を決めた。２回の攻撃が明暗を分けた。相手先発・ダルビッシュ有投手（３９）を一気に攻め立てた。「５番・右翼」で先発出場した鈴木誠也外野手（３１）は、無死一塁から逆球となった内角球を捉えて左翼線へ二塁打。次打者への死球で無死満塁となり