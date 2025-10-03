■MLBナ・リーグWCS第3戦カブス 3ー1 パドレス（日本時間3日、リグリー・フィールド）カブスがワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦の大一番を制し、2勝1敗で地区シリーズ進出を決めた。2回に鈴木誠也（31）が二塁打を放つなど、パドレス先発のダルビッシュ有（39）を攻略し先制。さらに押し出し四球で2点目、7回はM.ブッシュがソロ本塁打を放った。9回に1点を返されたが、リードを守り切り3-1で勝利を飾った。5年ぶりのプレー