3日放送のMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」で、パーソナリティー山本浩之（63）が亡くなったタレントで放送作家の新野新さんの思い出を語った。「去年、新野先生が本を出すということで弟子の鹿島我さんから『インタビューしたい』と連絡をいただきました。2013年に僕が関西テレビを辞めたのは『ラジオをやりたい』という気持ちがあったからで、そのきっかけが新野先生でした」舞台演出、放送作家として活動していた新野