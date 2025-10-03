お笑いコンビ・クマムシの佐藤大樹（37歳）が、10月2日に放送されたトーク番組「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（テレビ東京系）に出演。ヒモ生活が破綻して6年、いま再び21歳の恋人がいると語った。お笑いコンビ・クマムシが、「あったかいんだからぁ♪」のブレイク後、コロナ禍もあって財政的に厳しかった頃に始めた副業について話し、長谷川俊輔はロッチ・中岡創一の勧めもあって「あったかいんだからぁ♪」を歌