大宮の宮沢悠生監督「見えない無形の力みたいなものを大事にしたい」RB大宮アルディージャは10月2日、宮沢悠生監督の就任会見をオンラインで実施した。長澤徹監督が9月24日に解任されたことを受け、トップチームの監督未経験ながら抜擢された宮沢監督。子供3人から大反対を受けながら覚悟を持って就任したことを明かし、「SNSは怖くて見ていない」と苦笑いで語った。大学卒業後にドイツへ渡り、ケルン体育大学で指導者としての