米大リーグのワイルドカードシリーズ（WCS）が各地で行われ、鈴木誠也（31）、今永昇太（32）のカブスはパドレス相手に0-3で敗れ、1勝1敗のタイに。勝負はあす（日本時間3日）の第3戦に持ち越された。【もっと読む】今オフ日本史上最多5人がメジャー挑戦！阪神才木は“藤川監督が後押し”、西武Wエースにヤクルト村上、巨人岡本まで鈴木は4打数1安打2三振、今永は2番手で登板し、4回を3安打2失点だった。レッドソックス・吉田