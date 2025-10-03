【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#42【梅ちゃんのツアー漫遊記】私のスケジュールを大公開…やっぱりゴルフが好きでなければ続けられません先月のANAオープンは、ゴルフファンならお馴染みの札幌GC輪厚Cが舞台。コンビを組んだ大嶋宝君は残念ながら予選落ちでした。男女4試合の仕事で8月は丸々1カ月北海道に滞在しました。その頃とは打って変わり、札幌はすっかり涼しくなり、夜は肌寒いほどでした。この試合、