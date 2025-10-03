仏プロサッカーのパリ・サンジェルマン（PSG）がバルセロナ（スペイン）に逆転勝ちし、2025〜26シーズン欧州サッカー連盟（UEFA）チャンピオンズリーグ（UCL）2連勝となった。PSGは2日（日本時間）、スペイン・バルセロナのエスタディ・オリンピック・リュイス・コンパニスで行われたリーグフェーズ第2戦でバルセロナに2−1で勝利した。ディフェンディングチャンピオンのPSGはリーグフェーズ2連勝。一方、2014〜15シーズン以来11年