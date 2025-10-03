一体、いつまで続くのか……。【もっと読む】主食米高騰の余波が「もち米」にも…和菓子店を直撃！ 大手サトウ食品は正月用の鏡餅を値上げ帝国データバンクの調査（先月30日公表）によると、今月の飲食料品の値上げは3024品目に達する。3000品目を超えるのは6カ月ぶり。とうとう、ペットボトル飲料が1本200円になってしまった。家計が苦しくなるばかりだが、これに追い打ちをかけるのが、野菜の高騰だ。東京都中央卸売市場の