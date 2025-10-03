【経済ニュースの核心】「サナエノミクス」が苦しい家計に追い打ち！ 物価高ガン無視で“利上げ牽制→インフレ加速”のトンチンカン秋だというのに、9月下旬の東京は暑かった。先週の平日、皇室御用邸のある栃木県の那須高原に行った。さすがに涼しく快適だ。80年代のバブル期に建設されたと思われる多くの美しくおしゃれなカフェやレストラン、ペンションなどの廃虚も沿道に見られた。中古別荘を扱う不動産屋の看板も多く、バブ