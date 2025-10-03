非上場企業が資金調達を行う1つの手段である株主コミュニティ制度について紹介します（写真：ABC／PIXTA）株主コミュニティ銘柄はこれだ！スタートアップなどの非上場企業の資金調達における環境は、いまだ発展途上にある。非上場株式の取引制度の認知度が低いことや、非上場株を流通させるセカンダリー市場が未整備など、課題は山積みだ。今回は、非上場企業が資金調達を行う1つの手段である株主コミュニティ制度について紹介する