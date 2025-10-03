ピンチと隣合わせのオーラス正念場、ツモった牌の感触は一生ものだろう。「大和証券Mリーグ2025-26」10月2日の第2試合はBEAST X・下石戟（協会）がトップ。記念すべきデビュー初勝利に、試合後は陽気なコメントで喜びを表した。【映像】下石、勝利のツモに「気持ちイー！」な瞬間第1試合は下石が麻雀を指導している中田花奈（連盟）が2着。この流れを引き継ぐ形で、東家からEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、下石、セガサミー