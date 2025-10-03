アメリカで政府機関の一部閉鎖が始まりましたが、内務省はANNの取材に対して、自由の女神については公開を続ける方針を明らかにしました。【映像】ワシントンを代表する観光地 スミソニアン博物館連邦予算の失効に伴い一部の観光施設などで政府機関の閉鎖が始まりましたが、過去の予算失効では閉鎖されていたニューヨークの自由の女神について、内務省は「トランプ大統領のリーダーシップにより、アメリカ国民が楽しめるよう引